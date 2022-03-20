Трое оренбуржцев скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту смерти трёх человек после употребления контрафактного алкоголя. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"По результатам проверки сообщения об отравлении граждан спиртосодержащей продукцией с летальными исходами возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК РФ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, четверо жителей села Зеленодольск выпили спиртосодержащую жидкость, в результате чего 19 марта скончалась 63-летняя местная жительница, а 20 марта в реанимации констатировали смерть двух граждан 67 и 35 лет. Ещё одна 32-летняя женщина была госпитализирована, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Следователи считают, что причиной смерти является токсическое действие метанола.

Правоохранители установили 47-летнего индивидуального предпринимателя, который продал скончавшимся спиртосодержащую жидкость. В настоящее время с его участием производятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.