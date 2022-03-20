Гимнаст Куляк назвал несправедливым требование отстранить его на год за букву Z на груди
Российский спортсмен обратил внимание, что не нарушал никаких правил, в отличие от его украинских коллег, которые требовали снять россиян с соревнований и кричали проукраинские лозунги.
Российский гимнаст Иван Куляк назвал несправедливым требование Международной федерации гимнастики дисквалифицировать его на год за букву Z на форме, в которой он вышел на награждение.
Как спортсмен рассказал Лайфу, опротестованием этого требования сейчас занимается Федерация гимнастики РФ, а сам он старается об этом не думать, ведь решение ещё не принято.
"Я вообще считаю несправедливым меня отстранять. Я не сделал ничего нарушительного. Я же не нарушил ни одного из этих правил, а меня теперь хотят отстранить. Вот в этом всём видно отношение к нашей стране", — сказал Куляк, обратив внимание на нарушающих правила поведения украинских спортсменов, которые требовали снять россиян с соревнований и кричали проукраинские лозунги.
Напомним, Иван Куляк вышел в форме с буквой Z на груди на церемонию награждения на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в столице Катара Дохе. По словам спортсмена, эта идея появилась на фоне поведения украинцев на соревнованиях, которые некрасиво общались и проявляли недопустимое поведение.