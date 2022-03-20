Число раненных во время стрельбы на автошоу в США выросло до 20, среди них есть дети

Число пострадавших при стрельбе на автошоу в американском городе Думас (штат Арканзас) выросло до 20. Об этом сообщает местный телеканал KATV.

"Начальник полиции Думаса Кит Финч подтвердил, что в результате стрельбы пострадало 20 человек, в том числе несколько детей. По данным полиции, погиб по крайней мере один человек", — уточняет телеканал.