Число раненных во время стрельбы на автошоу в США выросло до 20, среди них есть дети
Такие данные подтвердил начальник полиции города Думас Кит Финч. По его словам, в результате происшествия погиб один человек. О состоянии пострадавших пока нет информации.
Число пострадавших при стрельбе на автошоу в американском городе Думас (штат Арканзас) выросло до 20. Об этом сообщает местный телеканал KATV.
"Начальник полиции Думаса Кит Финч подтвердил, что в результате стрельбы пострадало 20 человек, в том числе несколько детей. По данным полиции, погиб по крайней мере один человек", — уточняет телеканал.
Ранее сообщалось о том, что минимум десять человек пострадали во время происшествия. На данный момент неизвестно, почему началась стрельба. Состояние пострадавших не уточняется.