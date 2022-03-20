Тело полуторамесячного ребёнка нашли в мусоре в центре Москвы
Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Другие подробности пока не известны.
Найденное в мусоре тело новорождённого. Обложка © Прокуратура Москвы
Тело полуторамесячного мальчика найдено в месте для сбора мусора в центре Москвы. Столичная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия.
По предварительной информации ведомства, всё произошло 20 марта около жилого дома по улице Красная Пресня. Сейчас на месте работают правоохранители.
Место обнаружения тела ребёнка. © Прокуратура Москвы
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве 13-летний подросток, вышедший на улицу гулять с собакой, обнаружил мальчика, лежавшего в сумке в одном памперсе. Его мать забрала младенца, отогрела его и вызвала врачей и полицию. Следственный комитет завёл дело на мать новорождённого, позднее женщина была задержана.