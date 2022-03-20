Спицов проехал несколько километров на одной лыже во время соревнований "Олимпийцы России"

Олимпийский чемпион Денис Спицов проехал несколько километров на одной лыже во время гонки преследования на 15 километров во время турнира "Олимпийцы России" в Кирово-Чепецке.

По ходу гонки у него случились проблемы с ботинком, из-за чего спортсмен был вынужден ехать на одной лыже. В итоге он под аплодисменты болельщиков закончил 5-километровый круг таким образом, после чего поменял ботинок и продолжил гонку.