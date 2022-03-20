Спицов проехал несколько километров на одной лыже во время соревнований "Олимпийцы России"
В итоге спортсмен не смог вмешаться в борьбу за награды и финишировал лишь на восьмом месте.
Олимпийский чемпион Денис Спицов проехал несколько километров на одной лыже во время гонки преследования на 15 километров во время турнира "Олимпийцы России" в Кирово-Чепецке.
По ходу гонки у него случились проблемы с ботинком, из-за чего спортсмен был вынужден ехать на одной лыже. В итоге он под аплодисменты болельщиков закончил 5-километровый круг таким образом, после чего поменял ботинок и продолжил гонку.
Правда, вмешаться в борьбу за награды он уже не смог. Спицов завершил гонку восьмым. Победу же одержал Илья Порошкин, вторым стал Савелий Коростелёв, бронзу взял Илья Семиков. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал шестым.