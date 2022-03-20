Недвижимость Бориса Моисеева оказалась во владении его директора с августа 2020 года
Перенесённый артистом второй инсульт мог быть неслучайным, из-за чего 120-метровая квартира певца в центре Москвы могла легко перейти в собственность к представителю музыканта.
Столичные апартаменты известного российского певца Бориса Моисеева с августа 2020 года принадлежат его директору Сергею Гороху. Об этом сообщает kp.ru.
Как отметил брат Моисеева, перенесённый артистом второй инсульт мог быть неслучайным, из-за чего 120-метровая квартира певца в центре Москвы могла легко перейти в собственность к Гороху. Представитель исполнителя отказался комментировать такие дорогие "подарки".
"Знаете, я это комментировать не буду, потому что Борис Михайлович крайне негативно относится к тому, чтобы я водил его на какие-то телевизионные программы, говорил о нём и давал какие-то оценки", — сказал Горох журналистам kp.ru.
Ранее Лайф писал, что директор Моисеева призвал не вспоминать об инсульте, который певец перенёс более 10 лет назад. По словам представителя артиста, певец хорошо себя чувствует, ведёт домашний образ жизни и почти не посещает светские мероприятия.
ТАСС / Валерий Шарифулин