Недвижимость Бориса Моисеева оказалась во владении его директора с августа 2020 года

Столичные апартаменты известного российского певца Бориса Моисеева с августа 2020 года принадлежат его директору Сергею Гороху. Об этом сообщает kp.ru.

Как отметил брат Моисеева, перенесённый артистом второй инсульт мог быть неслучайным, из-за чего 120-метровая квартира певца в центре Москвы могла легко перейти в собственность к Гороху. Представитель исполнителя отказался комментировать такие дорогие "подарки".

"Знаете, я это комментировать не буду, потому что Борис Михайлович крайне негативно относится к тому, чтобы я водил его на какие-то телевизионные программы, говорил о нём и давал какие-то оценки", — сказал Горох журналистам kp.ru.