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20 марта, 10:25
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Недвижимость Бориса Моисеева оказалась во владении его директора с августа 2020 года

Перенесённый артистом второй инсульт мог быть неслучайным, из-за чего 120-метровая квартира певца в центре Москвы могла легко перейти в собственность к представителю музыканта.

Столичные апартаменты известного российского певца Бориса Моисеева с августа 2020 года принадлежат его директору Сергею Гороху. Об этом сообщает kp.ru.

Как отметил брат Моисеева, перенесённый артистом второй инсульт мог быть неслучайным, из-за чего 120-метровая квартира певца в центре Москвы могла легко перейти в собственность к Гороху. Представитель исполнителя отказался комментировать такие дорогие "подарки".

"Знаете, я это комментировать не буду, потому что Борис Михайлович крайне негативно относится к тому, чтобы я водил его на какие-то телевизионные программы, говорил о нём и давал какие-то оценки", — сказал Горох журналистам kp.ru.

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Ранее Лайф писал, что директор Моисеева призвал не вспоминать об инсульте, который певец перенёс более 10 лет назад. По словам представителя артиста, певец хорошо себя чувствует, ведёт домашний образ жизни и почти не посещает светские мероприятия.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов

Комментарий

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Вячеслав Богдановвчера в 16:29

Что-то слишком часто имущество престарелых или больных артистов оказывается в собственности нанятых ими работников. А родня обычно в сторонке ждёт пока умрут и ждут наследства. А потом ап, и нет его )))) на

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