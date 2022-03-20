Глава Ростуризма Догузова предупредила об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта

Вывозной рейс № 686 российской чартерной авиакомпании Azur Air из Египта на данный момент временно отменён в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Наши коллеги из Росавиации совместно с авиационной властью Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором. Он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости", — написала Догузова в своём телеграм-канале.

Она подчеркнула, что сейчас туроператоры за свой счёт продлевают путешественникам проживание за границей. По словам Догузовой, все россияне, которые не могут вернуться на родину, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым.