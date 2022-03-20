Глава Ростуризма Догузова предупредила об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта
Она отметила, что проживание россиянам туроператоры продлевают за свой счёт. По её словам, всех, кто сейчас застрял за границей, расселят по отелям и обеспечат всем необходимым.
Вывозной рейс № 686 российской чартерной авиакомпании Azur Air из Египта на данный момент временно отменён в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Наши коллеги из Росавиации совместно с авиационной властью Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором. Он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости", — написала Догузова в своём телеграм-канале.
Она подчеркнула, что сейчас туроператоры за свой счёт продлевают путешественникам проживание за границей. По словам Догузовой, все россияне, которые не могут вернуться на родину, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым.
Ранее Лайф рассказывал, что российские туристы за рубежом могут сообщить о себе через "Госуслуги". В Минцифры подчеркнули, что проблемы с возвращением на родину могут возникнуть из-за запрета авиасообщения с некоторыми странами.
"ВКонтакте" / Azur Air