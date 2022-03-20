Чавушоглу сообщил о сближении позиций РФ и Украины по ряду критических вопросов
При этом глава МИД Турции отметил, что некоторые из них необходимо решить на уровне президентов стран. Он также подчеркнул, что на данный момент есть надежда на прекращение огня.
В ходе украинско-российских переговоров наблюдается сближение позиций обеих сторон по критическим вопросам. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Есть сближение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе критическим. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырём пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", — сказал глава турецкого МИД в интервью газете Hurriyet.
Также Чавушоглу отметил, что если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.
ТАСС / Zuma