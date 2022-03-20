Чавушоглу сообщил о сближении позиций РФ и Украины по ряду критических вопросов

При этом глава МИД Турции отметил, что некоторые из них необходимо решить на уровне президентов стран. Он также подчеркнул, что на данный момент есть надежда на прекращение огня.

В ходе украинско-российских переговоров наблюдается сближение позиций обеих сторон по критическим вопросам. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Есть сближение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе критическим. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырём пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", — сказал глава турецкого МИД в интервью газете Hurriyet.