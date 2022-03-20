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20 марта, 10:46
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Глава немецких профсоюзов Хоффман предупредил о мировом кризисе из-за Украины

Он уверен, что европейская и глобальная экономическая системы сильно зависят от обстановки и нуждаются в мерах поддержки, а Евросоюз, по его мнению, должен создать новый фонд восстановления.

Мир может погрузиться в экономический кризис из-за событий, разворачивающихся на Украине. Так считает глава Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.

"Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис", — сказал он в интервью газете Berliner Morgenpost.

Хоффман уверен, что европейская и глобальная экономическая системы сильно зависят от обстановки и нуждаются в мерах поддержки. Евросоюз, по его мнению, должен создать новый фонд восстановления.

Le Monde: Спецоперация на Украине может глобально изменить мировую экономику

Le Monde: Спецоперация на Украине может глобально изменить мировую экономику

А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предрёк миру глубокий продовольственный кризис из-за событий на Украине. Французский лидер отметил, что он особенно затронет страны, которые очень зависимы от России (на Ближнем Востоке и в Африке).

Обложка ©

Pixabay

Артур Лапсаков

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