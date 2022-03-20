Глава немецких профсоюзов Хоффман предупредил о мировом кризисе из-за Украины
Он уверен, что европейская и глобальная экономическая системы сильно зависят от обстановки и нуждаются в мерах поддержки, а Евросоюз, по его мнению, должен создать новый фонд восстановления.
Мир может погрузиться в экономический кризис из-за событий, разворачивающихся на Украине. Так считает глава Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.
"Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис", — сказал он в интервью газете Berliner Morgenpost.
Хоффман уверен, что европейская и глобальная экономическая системы сильно зависят от обстановки и нуждаются в мерах поддержки. Евросоюз, по его мнению, должен создать новый фонд восстановления.
А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предрёк миру глубокий продовольственный кризис из-за событий на Украине. Французский лидер отметил, что он особенно затронет страны, которые очень зависимы от России (на Ближнем Востоке и в Африке).
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