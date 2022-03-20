Глава немецких профсоюзов Хоффман предупредил о мировом кризисе из-за Украины

Мир может погрузиться в экономический кризис из-за событий, разворачивающихся на Украине. Так считает глава Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.

"Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис", — сказал он в интервью газете Berliner Morgenpost.

Хоффман уверен, что европейская и глобальная экономическая системы сильно зависят от обстановки и нуждаются в мерах поддержки. Евросоюз, по его мнению, должен создать новый фонд восстановления.