"Мтавари архи": Трое грузинских военнослужащих погибли на Украине
Сообщается, что все они в последние годы были зачислены в украинский батальон "Азов". Какие-либо подробности не приводятся.
Грузинская телекомпания "Мтавари архи" сообщает, что в Незалежной погибли трое военнослужащих из Грузии, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины.
"Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие Вооружённых сил страны за последние годы зачислены в украинский батальон "Азов", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, погибли Гия Бериашвили, Давид Ратиани и Бахва Чикобава. Какие-либо другие подробности не приводятся.
А ранее Лайф сообщал, что при артобстреле со стороны ВСУ погибло три мирных жителя. Также в результате атаки на населённый пункт несколько человек пострадали, отмечает представительство ЛНР в СЦКК.
Getty Images / Gaelle Girbes