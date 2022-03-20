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20 марта, 10:57
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"Мтавари архи": Трое грузинских военнослужащих погибли на Украине

Сообщается, что все они в последние годы были зачислены в украинский батальон "Азов". Какие-либо подробности не приводятся.

Грузинская телекомпания "Мтавари архи" сообщает, что в Незалежной погибли трое военнослужащих из Грузии, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины.

"Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие Вооружённых сил страны за последние годы зачислены в украинский батальон "Азов", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, погибли Гия Бериашвили, Давид Ратиани и Бахва Чикобава. Какие-либо другие подробности не приводятся.

Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей

Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей

А ранее Лайф сообщал, что при артобстреле со стороны ВСУ погибло три мирных жителя. Также в результате атаки на населённый пункт несколько человек пострадали, отмечает представительство ЛНР в СЦКК.

Обложка ©

Getty Images / Gaelle Girbes

Григорий Воронцов

Комментарий

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Андрей Сухареввчера в 11:40

Земля грузинским пособникам укронациков пусть будет стекломНаграда нашла хероев.

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