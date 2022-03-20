ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 10:57
6346

"Мтавари архи": Трое грузинских военнослужащих погибли на Украине

Сообщается, что все они в последние годы были зачислены в украинский батальон "Азов". Какие-либо подробности не приводятся.

Грузинская телекомпания "Мтавари архи" сообщает, что в Незалежной погибли трое военнослужащих из Грузии, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины.

"Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие Вооружённых сил страны за последние годы зачислены в украинский батальон "Азов", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, погибли Гия Бериашвили, Давид Ратиани и Бахва Чикобава. Какие-либо другие подробности не приводятся.

Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей
Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей

А ранее Лайф сообщал, что при артобстреле со стороны ВСУ погибло три мирных жителя. Также в результате атаки на населённый пункт несколько человек пострадали, отмечает представительство ЛНР в СЦКК.

BannerImage

Getty Images / Gaelle Girbes

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Грузия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar