Политолог Ерчкова рассказала о последствиях запрета оппозиционных партий на Украине

Она сравнила нынешнее поведение Зеленского с "мнимым театром одного актёра". По мнению эксперта, президент считает, что правит страной, но на самом деле загоняет её в "рамки гуманитарной катастрофы".

Решение президента Украины Владимира Зеленского приостановить деятельность оппозиционных партий на территории страны приведёт к расколу политической структуры государства. Об этом в эфире телеканала "360" заявила политолог Карина Ерчкова.

По её словам, запрет работы оппозиционных партий во время "Операции Z", которую проводит Россия, был очевидным шагом, поскольку любая подобная организация будет стараться решить этот конфликт мирным путём. Политолог отметила, что "они бы призывали к тому, что нужно договариваться с российской стороной". Вместе с тем она согласилась с мнением, что такое решение Зеленского было ошибкой.

"Зеленский считает, что он до сих пор в кино. Всё, что он делает сейчас, — это в принципе ошибка, которая приводит к расколу в политической структуре и среди людей. До тех пор, пока он не научится договариваться хотя бы с жителями и властями своей страны, он априори не сможет договориться с Россией", — считает Ерчкова.

Она сравнила нынешнее поведение Зеленского с "мнимым театром одного актёра". По мнению политолога, президент Украины считает, что он правит государством, но на самом деле загоняет страну в "рамки гуманитарной катастрофы и развала". А если Зеленский будет придерживаться такой позиции ещё две недели, то "Украины в принципе как страны может не стать".