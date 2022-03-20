Сенатор Климов предупредил Украину и Грузию о фатальных последствиях вступления в НАТО

Вступление Украины и Грузии в НАТО обернулось бы для стран фатальными последствиями. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"А вот если бы Украина или Грузия оказались в НАТО, то ситуация могла стать для них совсем иной в подобных обстоятельствах — фатальной, как и для любой другой натовской страны", — заявил он.

Климов подчеркнул, что членство в Североатлантическом альянсе "равносильно вступлению в клуб самоубийц". И это не фигура речи, а констатация факта, очевидного для умных людей, уточнил сенатор.

"Жаль, умных руководителей в европейских странах НАТО уже практически не осталось", — заключил Климов.