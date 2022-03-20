Член СПЧ Брод рассказал о притеснениях несогласных с политикой Киева украинцев
Кроме преследования оппозиции СБУ проводит массовые аресты граждан, которые хотят эвакуироваться в РФ, отметил эксперт. По его словам, после этого задержанные перестают выходить на связь с родными.
На Украине участились случаи преследования тех, кто распространяет объективную информацию о происходящем и публично выражает несогласие с политикой Киева. Об этом сообщил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
"Киевский режим совершил очередной неправовой шаг: приостановил деятельность оппозиционных политических партий <...> Продолжаются преследования оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов. Причём задержанные перестают выходить на связь, родственники беспокоятся о безопасности близких, о возможности применения к ним пыток", — цитирует РАПСИ Брода.
В частности, по словам члена СПЧ, украинские спецслужбы провели обыски и похитили деньги у писателя и журналиста Яна Таксюра, который публично поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата. Отметим, что мужчина сейчас находится в СИЗО, против него завели дело о госизмене. Также Брод сообщил о задержании украинской правозащитницы Елены Бережной. Известно, что ранее она неоднократно писала о разгуле фашизма на территории Незалежной. Помимо преследования оппозиции СБУ проводит массовые проверки и аресты украинцев, которые хотят эвакуироваться в Россию, добавил член СПЧ.
А ранее экс-подполковник СБУ Прозоров раскрыл расценки полиции на вывод беженцев из Мариуполя. По его мнению, нежелание потерять заработок стало причиной того, что мирным гражданам не сообщают об открытии гуманитарных коридоров из города.
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ТАСС / Михаил Терещенко