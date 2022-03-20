Член СПЧ Брод рассказал о притеснениях несогласных с политикой Киева украинцев

На Украине участились случаи преследования тех, кто распространяет объективную информацию о происходящем и публично выражает несогласие с политикой Киева. Об этом сообщил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Киевский режим совершил очередной неправовой шаг: приостановил деятельность оппозиционных политических партий <...> Продолжаются преследования оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов. Причём задержанные перестают выходить на связь, родственники беспокоятся о безопасности близких, о возможности применения к ним пыток", — цитирует РАПСИ Брода.

В частности, по словам члена СПЧ, украинские спецслужбы провели обыски и похитили деньги у писателя и журналиста Яна Таксюра, который публично поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата. Отметим, что мужчина сейчас находится в СИЗО, против него завели дело о госизмене. Также Брод сообщил о задержании украинской правозащитницы Елены Бережной. Известно, что ранее она неоднократно писала о разгуле фашизма на территории Незалежной. Помимо преследования оппозиции СБУ проводит массовые проверки и аресты украинцев, которые хотят эвакуироваться в Россию, добавил член СПЧ.