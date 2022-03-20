Глава немецких профсоюзов Хоффман назвал способ сэкономить "каждую каплю бензина"

Глава Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман призвал ввести ограничение скорости на автобанах страны с целью экономии бензина. Он подчеркнул, что сейчас цены на топливо в ФРГ так выросли, что на счету фактически "каждая капля".

"Мы могли бы временно ввести ограничение скорости до 100 км/ч на автомагистралях и до 30 км/ч в городах, чтобы ограничить потребление энергии. Правильно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить", — сказал Хоффман в интервью газете Berliner Morgenpost.

При этом он признал, что это не решит общей проблемы роста цен на бензин. По словам Хоффмана, энергобезопасности прежде всего можно добиться с помощью расширения сети возобновляемых источников.