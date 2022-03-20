Шеф-повар со звёздами Michelin Алёхина: Санкции — это пинок для создания своего продукта
После получения звёзд гастрономического гида у Екатерины появилась возможность обратиться к местным властям и попросить земельный участок, где будут выращиваться все продукты для заведения.
Шеф-повар со звёздами Michelin — о работе в условиях антироссийских санкций. Видео © Telegram-канал SHOT
Вводимые Западом антироссийские санкции должны стать пинком для отечественного бизнеса, чтобы развивать свой продукт. Такого мнения придерживается первая в России женщина – шеф-повар со звёздами Michelin Екатерина Алёхина.
"Оголтелые санкции, которые сейчас вводятся, они все направлены против простых людей. И вся вот эта история для нас — это лишний шанс, такой пинок, чтобы начать возрождать сельское хозяйство и создавать свой продукт", — сказала она в интервью телеграм-каналу SHOT.
Алёхина заметила, что её ресторан старается выращивать овощи, травы и корнеплоды, которые используются при приготовлении блюд. Когда заведение получило звёзды Michelin, у Екатерины появилась возможность обратиться к органам власти с просьбой о предоставлении земельного участка. Там она планирует сделать ферму, чтобы составлять меню ресторана, базируясь в дальнейшем исключительно на локальном продукте.
"Мы выживем!": Нечаев предрёк появление из-за санкций бизнесменов, которые станут "авторами новой России"
А ранее президент РФ Владимир Путин заметил, что западные санкции стали уроком для отечественного бизнеса. Российский лидер подчеркнул, что арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц показал, что "нет ничего надёжнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну".
Лента новостей
Карибский тур принца Уильяма сорвался из-за протестов индейцев против колониализма
вчера в 11:34
Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела школы в ЛНР и минирования химзавода в Сумах
вчера в 11:29
Литва не будет выплачивать компенсации бизнесменам при национализации их предприятий в РФ
вчера в 11:27
Кадр из видео телеграм-канала SHOT