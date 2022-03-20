Шеф-повар со звёздами Michelin Алёхина: Санкции — это пинок для создания своего продукта

Шеф-повар со звёздами Michelin — о работе в условиях антироссийских санкций. Видео © Telegram-канал SHOT

Вводимые Западом антироссийские санкции должны стать пинком для отечественного бизнеса, чтобы развивать свой продукт. Такого мнения придерживается первая в России женщина – шеф-повар со звёздами Michelin Екатерина Алёхина.

"Оголтелые санкции, которые сейчас вводятся, они все направлены против простых людей. И вся вот эта история для нас — это лишний шанс, такой пинок, чтобы начать возрождать сельское хозяйство и создавать свой продукт", — сказала она в интервью телеграм-каналу SHOT.

Алёхина заметила, что её ресторан старается выращивать овощи, травы и корнеплоды, которые используются при приготовлении блюд. Когда заведение получило звёзды Michelin, у Екатерины появилась возможность обратиться к органам власти с просьбой о предоставлении земельного участка. Там она планирует сделать ферму, чтобы составлять меню ресторана, базируясь в дальнейшем исключительно на локальном продукте.