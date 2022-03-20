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20 марта, 11:37

Шеф-повар со звёздами Michelin Алёхина: Санкции — это пинок для создания своего продукта

После получения звёзд гастрономического гида у Екатерины появилась возможность обратиться к местным властям и попросить земельный участок, где будут выращиваться все продукты для заведения.

Шеф-повар со звёздами Michelin — о работе в условиях антироссийских санкций. Видео © Telegram-канал SHOT

Вводимые Западом антироссийские санкции должны стать пинком для отечественного бизнеса, чтобы развивать свой продукт. Такого мнения придерживается первая в России женщина – шеф-повар со звёздами Michelin Екатерина Алёхина.

"Оголтелые санкции, которые сейчас вводятся, они все направлены против простых людей. И вся вот эта история для нас — это лишний шанс, такой пинок, чтобы начать возрождать сельское хозяйство и создавать свой продукт", — сказала она в интервью телеграм-каналу SHOT.

Алёхина заметила, что её ресторан старается выращивать овощи, травы и корнеплоды, которые используются при приготовлении блюд. Когда заведение получило звёзды Michelin, у Екатерины появилась возможность обратиться к органам власти с просьбой о предоставлении земельного участка. Там она планирует сделать ферму, чтобы составлять меню ресторана, базируясь в дальнейшем исключительно на локальном продукте.

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А ранее президент РФ Владимир Путин заметил, что западные санкции стали уроком для отечественного бизнеса. Российский лидер подчеркнул, что арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц показал, что "нет ничего надёжнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну".

Обложка ©

Кадр из видео телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков

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