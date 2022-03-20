Свыше 200 человек пострадали при обрушении трибуны на футбольном матче в Индии
По данным правоохранителей, инцидент произошёл в субботу в городе Малаппурам. Пострадавшие были госпитализированы. Других подробностей не приводится.
Падение трибуны на футбольном матче в Индии. Видео © Zee 24 Taas
Свыше 200 человек пострадали в результате обрушения трибуны на футбольном матче в индийском штате Керала, пятеро из них получили серьёзные увечья. Об этом сообщает телеканал Zee 24 Taas.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл в субботу в 21:00 по местному времени (18:30 мск) в городе Малаппурам. Пострадавшие были госпитализированы. Других подробностей не приводится.
Ранее Лайф рассказал, что в Геленджике обрушилась стена шестиэтажного здания отеля, есть жертвы. По предварительным данным, трагедия произошла в ходе ремонтных работ. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы и врачи скорой.
Скрин из видео © Zee 24 Taas