Свыше 200 человек пострадали при обрушении трибуны на футбольном матче в Индии

Падение трибуны на футбольном матче в Индии. Видео © Zee 24 Taas

Свыше 200 человек пострадали в результате обрушения трибуны на футбольном матче в индийском штате Керала, пятеро из них получили серьёзные увечья. Об этом сообщает телеканал Zee 24 Taas.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в субботу в 21:00 по местному времени (18:30 мск) в городе Малаппурам. Пострадавшие были госпитализированы. Других подробностей не приводится.