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20 марта, 17:01

Свыше 200 человек пострадали при обрушении трибуны на футбольном матче в Индии

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в субботу в городе Малаппурам. Пострадавшие были госпитализированы. Других подробностей не приводится.

Падение трибуны на футбольном матче в Индии. Видео © Zee 24 Taas

Свыше 200 человек пострадали в результате обрушения трибуны на футбольном матче в индийском штате Керала, пятеро из них получили серьёзные увечья. Об этом сообщает телеканал Zee 24 Taas.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в субботу в 21:00 по местному времени (18:30 мск) в городе Малаппурам. Пострадавшие были госпитализированы. Других подробностей не приводится.

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Обложка ©

Скрин из видео © Zee 24 Taas

Григорий Воронцов

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