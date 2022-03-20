Два человека погибли при обрушении нежилого здания в Ярославле

В Ярославле на улице Андропова обрушилось нежилое здание, погибли два человека, ещё восемь были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Погибли два человека при обрушении", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл в магазине на пересечении Депутатской улицы и улицы Андропова, который был закрыт на реконструкцию. По информации регионального управления МЧС России, в ходе земляных работ обрушились перекрытия между подвалом и первым этажом площадью около 70 квадратных метров. Внутри находилось 14 рабочих. Двое из них погибли, ещё восемь были госпитализированы.

При этом, по данным врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в результате инцидента погиб один человек, а ещё один находится в крайне тяжёлом состоянии. Он отметил, что семье погибшего и родным пострадавших окажут финансовую помощь.

Прокуратура Ярославской области начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о строительной безопасности, а также о безопасности жизни и здоровья граждан.