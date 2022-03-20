Столтенберг: В НАТО намерены сдержать конфликт на Украине в пределах страны

Поэтому Североатлантический альянс значительно нарастил военное присутствие на восточном фланге, отметил генсек организации. В распоряжении блока находится 130 самолётов в высокой степени готовности.

В НАТО намерены добиться того, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля или за пределы страны. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.

"Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины", — сказал он.

Поэтому Североатлантический альянс значительно нарастил военное присутствие на восточном фланге, добавил Столтенберг. Он уточнил, что в распоряжении организации находится 130 самолётов в высокой степени готовности, более 200 кораблей, расположенных от Крайнего Севера до Средиземного моря, а также "тысячи дополнительных военных в регионе".