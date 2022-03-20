ДНР и Республика Башкортостан подписали документ о развитии сотрудничества

Руководство Башкирии предложило начать торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество. Так, республики будут взаимодействовать в сфере образования, здравоохранения и туризма.

Главы ДНР и Республики Башкортостан Денис Пушилин и Радий Хабиров подписали документ о развитии сотрудничества. Об этом сообщает "Башинформ".

Пушилин перед подписанием коммюнике рассказал, что Башкортостан стал для ДНР "уже давно близким". У этих республик имеется множество точек соприкосновения по разным направлениям. То есть решение о дальнейшем сотрудничестве "на ровном месте" не появилось. А дело в том, что у народов этих республик есть общее прошлое и будет, уверен Пушилин, совместное будущее.

"Здесь непосредственно у нас появляется возможность взаимодействовать. И даже пока не окончена специальная военная операция, мы уже делаем первые шаги в этом направлении, заявляем о своих намерениях, и это в том числе будет изложено на бумаге", — сказал глава ДНР.

В свою очередь, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил Пушилина за приём и отметил, что его регион и Донбасс связывают близкие, тёплые и по-настоящему братские отношения. Вместе с тем Хабиров сообщил, что республика предоставила сегодня ДНР и ЛНР второй конвой с гуманитарной помощью. В дальнейшем Башкортостан намерен оказывать помощь строительными материалами, чтобы Донбасс смог восстановить разрушенные дома.

Хабиров рассказал, что руководство Башкирии внимательно изучило экономический потенциал и предприятия ДНР. Затем он предложил начать торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество. Таким образом, республики собираются взаимодействовать в сфере образования, здравоохранения и туризма. Также Башкортостан заинтересован агропромышленным комплексом ДНР.

"Считаем, что сейчас наступает пора мирных свершений. А они направлены на то, чтобы жители Донбасса и Башкортостана жили лучше, богаче, в мире и согласии. Поэтому мы вместе с вашими коллегами подготовили коммюнике, которое будет стартом для дальнейших правовых решений, для заключения соглашений между нашими республиками", — заявил Хабиров.

В конце встречи главы подписали коммюнике о сотрудничестве между ДНР и Башкортостаном. На встрече также было подписано соглашение о сотрудничестве между Уфой и Донецком.