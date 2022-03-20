Группа журналистов попала под обстрел в Мариуполе

Репортёры, услышав взрывы, сперва легли на землю, а потом добрались до подвала жилого дома. После бомбардировки все продолжили работу, никто серьёзно не пострадал.

Группа журналистов из различных российских СМИ и один китайский репортёр попали под артиллерийский обстрел в Мариуполе, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий.

"Мы шли по улице, сзади раздался взрыв. Коллеги видели взрывы спереди и справа, порядка 6–8 прилётов. Ближайший прилёт снаряда был примерно в 50 метрах от нас. Вся улица была в пыли", — сказал он.

Журналисты легли на землю, а потом добрались до подвала жилого дома, добавил корреспондент. После обстрела все продолжили работу. В группе помимо репортёра ТАСС были обозреватели из RT, "Известий", стрингеры и китайский журналист, который повредил руку, когда прыгал в укрытие.