СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли из "градов" посёлок под Горловкой

По направлению Михайловки они выпустили 11 ракет. Вместе с тем военные дважды за 50 минут обстреляли Горловку миномётами калибрами 120 и 85 миллиметров.

Украинские силовики из установок "Град" обстреляли посёлок Михайловка, расположенный к югу от Горловки. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 12:25 — населённый пункт Розовка — населённый пункт Михайловка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики выпустили 11 ракет из БМ-21 "Град". Также миномётным обстрелам подвергся посёлок Луганское в 9:27. По нему было выпущено 12 мин калибром 120 мм. В 10:40 зафиксирован обстрел посёлка Зайцево (южное). Силовики выпустили 25 и семь мин калибром 120 мм и 82 мм соответственно.

Посёлок Лозовое обстрелян четырьмя минами калибром 120 мм, это произошло в 11:10. Две мины такого же калибра в 12:30 украинские силовики выпустили по направлению Горловки (Посёлок шахты Ленина). А в 13:20 этот же населённый пункт был обстрелян двумя минами калибром 82 мм. Также в 15:03 ВСУ выпустили по направлению Донецка пять мин калибром 120 мм.