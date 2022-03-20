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20 марта, 13:40

Посол РФ в Берлине Нечаев: Реальных альтернатив российскому газу в Германии пока нет

Разговоры о сокращении поставок топлива из Москвы влияют на рост цен в стране, добавил дипломат. Сейчас рядовые граждане уже ощущают это, и непонимание у общественности также увеличивается.

Реальных альтернатив российскому газу в Германии не видно, и в стране это понимают. Такое заявление сделал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Реальных замен для нашего трубного газа пока не видно, потому что сжиженный природный газ требует огромной подготовки, в том числе строительства необходимой инфраструктуры и терминалов, которых пока нет", — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Экономика страны, по словам посла, пытается найти дополнительные источники, однако мнение о том, что российскому трубному газу альтернативы пока нет, всё больше превалирует. Население ФРГ в свою очередь не без скептицизма рассматривает меры, которые коллективный Запад пытается применить против РФ в энергетической сфере, ведь для Германии газ — практически безальтернативный источник для домохозяйств и экономики.

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Разговоры о сокращении поставок топлива из Москвы влияют на рост цен в стране, добавил дипломат. Сейчас рядовые граждане уже ощущают это, и непонимание у общественности также увеличивается.

А ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман назвал контрпродуктивным эмбарго на поставки энергоносителей из России. ФРГ должна больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, но сделать это в короткие сроки невозможно, считает он.

Обложка ©

Pexels

Артур Лапсаков

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