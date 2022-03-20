The Guardian: В США считают правление Байдена "проклятым"
Президенту и его администрации советуют прекратить отрицать свои ошибки и начать их исправлять, ведь причиной всех нынешних проблем является не только украинский кризис.
За 14 месяцев президентства Джо Байдена американский лидер уже успел столкнуться с множеством проблем, среди которых последствия пандемии ковида, инфляция, цены на энергоносители, а также украинский конфликт. В связи с этим многие стали называть этот период проклятым, пишет The Guardian.
По словам директора Центра изучения политики и управления при Университете Миннесоты Ларри Джейкобса, Байден возглавил Белый дом в самое неудачное время, характеризующееся множеством мировых и внутренних кризисов.
"У Байдена проклятое президентство. Его пригвоздило к месту продолжение пандемии, вышедшая из-под контроля инфляция, а теперь и растущие цены на энергоносители, которые бьют по карманам избирателей. Они хотят иметь возможность заправлять свои машины бензином и не тратить на это сотню баксов", — считает Джейкобс.
В свою очередь республиканец Митч Макконнелл и вовсе заметил, что проблема с инфляцией началась ещё до трёхнедельного кризиса в Европе. По его словам, Байдену и его администрации нужно прекратить отрицать свои ошибки и начать их исправлять. Также на американского президента идёт давление со стороны широких масс. Так, более 200 экологических организаций и сообществ коренных народов подписали письмо с требованием использования закона об оборонном производстве, который обычно применяется в военное время, чтобы заставить компании производить оружие, солнечные батареи, ветряные турбины и другие источники чистой энергии.
При этом общественные опросы указывают на то, что действия Байдена в связи с украинским кризисом пользуются одобрением среди населения, однако, учитывая намёки на новую волну коронавируса, список проблем президента никогда не сокращается, уточняет автор статьи.
Ранее Лайф писал, что США посулили скорую необходимость покупать верность союзников по санкциям против РФ. По мнению автора статьи, главным сигналом нынешней кампании США является ослабление "патриотизма и чувства товарищества".
Twitter / President Biden