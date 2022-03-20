The Guardian: В США считают правление Байдена "проклятым"

За 14 месяцев президентства Джо Байдена американский лидер уже успел столкнуться с множеством проблем, среди которых последствия пандемии ковида, инфляция, цены на энергоносители, а также украинский конфликт. В связи с этим многие стали называть этот период проклятым, пишет The Guardian.

По словам директора Центра изучения политики и управления при Университете Миннесоты Ларри Джейкобса, Байден возглавил Белый дом в самое неудачное время, характеризующееся множеством мировых и внутренних кризисов.

"У Байдена проклятое президентство. Его пригвоздило к месту продолжение пандемии, вышедшая из-под контроля инфляция, а теперь и растущие цены на энергоносители, которые бьют по карманам избирателей. Они хотят иметь возможность заправлять свои машины бензином и не тратить на это сотню баксов", — считает Джейкобс.

В свою очередь республиканец Митч Макконнелл и вовсе заметил, что проблема с инфляцией началась ещё до трёхнедельного кризиса в Европе. По его словам, Байдену и его администрации нужно прекратить отрицать свои ошибки и начать их исправлять. Также на американского президента идёт давление со стороны широких масс. Так, более 200 экологических организаций и сообществ коренных народов подписали письмо с требованием использования закона об оборонном производстве, который обычно применяется в военное время, чтобы заставить компании производить оружие, солнечные батареи, ветряные турбины и другие источники чистой энергии.

При этом общественные опросы указывают на то, что действия Байдена в связи с украинским кризисом пользуются одобрением среди населения, однако, учитывая намёки на новую волну коронавируса, список проблем президента никогда не сокращается, уточняет автор статьи.