Решетников: Российской экономике предстоит встряска из-за санкций

Российской экономике предстоит встряска из-за санкций, однако возможности для развития есть. Об этом заявил глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Решетников в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Экономике придётся пройти определённый период адаптации, период перенастройки всех процессов, это достаточно существенная встряска, которую действительно нам предстоит пройти. Но при всём при этом возможности для роста и развития точно есть", — отметил Решетников.

Он добавил, что много рынков останутся открытыми и запас прочности российской экономики велик. Глава Минэкономразвития РФ назвал неправдивыми заявления о том, что "сейчас всё развалится", так как отсутствуют иллюзии и нет таких вопросов, на которые бы совсем не было ответов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о том, что правительство может предложить временное обнуление ввозных пошлин на товары. Министр добавил, что это касается продовольственных продуктов, медикаментов, продукции для сельского хозяйства и фармацевтики, а также комплектующих.