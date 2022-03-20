Возле здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине
В мероприятии участвовали российские, ливанские и сирийские активисты, которые хотели передать письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой повлиять на действия военных Незалежной.
В Бейруте у здания ООН прошла акция в поддержку России и "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
В акции участвовали российские, ливанские и сирийские активисты, которые намеревались передать письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой повлиять на действия ВСУ на Украине, в результате которых гибнет мирное население, а также на активность нацистских формирований, которые терроризируют граждан страны.
Участники собрались напротив здания ООН в Бейруте, неся российские, сирийские и ливанские флаги, а также транспаранты с портретами президента РФ Владимира Путина и флагами Донецкой и Луганских народных республик.
"Мы сегодня пришли встать с вами плечом к плечу и выразить поддержку в борьбе против нового проявления нацизма, за которым стоят империалистические амбиции США", — рассказал корреспонденту глава Ассоциации рабочих Сирии в Ливане Мустафа Мансур.
Ранее Лайф рассказывал, что в Армении и Болгарии прошли массовые акции в поддержку России и "Операции Z". В Ереване люди с плакатами и флагами организовали шествие по центру города, а в Варне участники акции заодно выразили свой протест НАТО.
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