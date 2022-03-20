Возле здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине

В Бейруте у здания ООН прошла акция в поддержку России и "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

В акции участвовали российские, ливанские и сирийские активисты, которые намеревались передать письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой повлиять на действия ВСУ на Украине, в результате которых гибнет мирное население, а также на активность нацистских формирований, которые терроризируют граждан страны.

Участники собрались напротив здания ООН в Бейруте, неся российские, сирийские и ливанские флаги, а также транспаранты с портретами президента РФ Владимира Путина и флагами Донецкой и Луганских народных республик.

"Мы сегодня пришли встать с вами плечом к плечу и выразить поддержку в борьбе против нового проявления нацизма, за которым стоят империалистические амбиции США", — рассказал корреспонденту глава Ассоциации рабочих Сирии в Ливане Мустафа Мансур.