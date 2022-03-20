FT: Мировые цены на молоко могут значительно увеличиться из-за ситуации на Украине

Мировые цены на молоко в скором времени могут значительно увеличиться в связи с ситуацией на Украине и нарушением логистики. Такое развитие событий предсказывает британская газета Financial Times.

Издание отмечает, что из-за нарушенных во время пандемии логистических цепочек выросли цены на цельное сухое молоко и безводные молочные жиры. Самым заметным рост стоимости оказался у крупнейших производителей, в частности в Австралии и Новой Зеландии, последняя, к слову, обеспечивает примерно 35% мировых продаж молока. Также в статье указано, что стоимость сухого молока побила восьмилетний рекорд. И сейчас новозеландские экспортёры вынуждены закупать продукцию у своих же производителей по цене на 30% выше, чем год назад.

Также на рост цен влияет резкое подорожание топлива, что увеличивает затраты на транспортировку. Подчёркивается, что Россия и Украина наряду с Китаем являются одними из основных поставщиков удобрений и зерна, необходимого для обеспечения скота кормом.

Так, производители опасаются, что украинский кризис, антироссийские санкции и нарушение мировой логистики приведут к ещё более сильному подорожанию молочного сырья, которое является одним из главных продуктов для пищевой промышленности в мире.