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20 марта, 13:12

FT: Мировые цены на молоко могут значительно увеличиться из-за ситуации на Украине

На их рост, в частности, может повлиять резкое подорожание топлива и кризис на рынке удобрений. Подчёркивается, что РФ и Украина наряду с КНР являются одними из основных поставщиков зерна для скота.

Мировые цены на молоко в скором времени могут значительно увеличиться в связи с ситуацией на Украине и нарушением логистики. Такое развитие событий предсказывает британская газета Financial Times.

Издание отмечает, что из-за нарушенных во время пандемии логистических цепочек выросли цены на цельное сухое молоко и безводные молочные жиры. Самым заметным рост стоимости оказался у крупнейших производителей, в частности в Австралии и Новой Зеландии, последняя, к слову, обеспечивает примерно 35% мировых продаж молока. Также в статье указано, что стоимость сухого молока побила восьмилетний рекорд. И сейчас новозеландские экспортёры вынуждены закупать продукцию у своих же производителей по цене на 30% выше, чем год назад.

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Также на рост цен влияет резкое подорожание топлива, что увеличивает затраты на транспортировку. Подчёркивается, что Россия и Украина наряду с Китаем являются одними из основных поставщиков удобрений и зерна, необходимого для обеспечения скота кормом.

Так, производители опасаются, что украинский кризис, антироссийские санкции и нарушение мировой логистики приведут к ещё более сильному подорожанию молочного сырья, которое является одним из главных продуктов для пищевой промышленности в мире.

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Ранее французское издание Le Monde сообщило, что спецоперация на Украине может глобально изменить мировую экономику. Экономист ОЭСР Бун отметила, что глобальный кризис уже проявляется ростом цен на энергоресурсы, продукты питания и определённые металлы.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

Комментарий

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Александр Микрюквчера в 19:47

Вот что сделала война на Украине весь мир под откос Всем стало плохо

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