Москвичей призвали не спешить менять резину из-за прогнозируемого полярного холода

Москвичам пока не рекомендуется менять автомобильные шины из-за ожидаемого полярного холода с осадками на стыке марта и апреля. Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололёдными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно", — сказал он.

Тишковец отметил, что на следующей неделе в столице среднесуточная температура воздуха станет близка к плюс пяти, что является отправной цифрой для смены резины. Но спешить не стоит, добавил он. По прогнозам метеоролога, холодная погода продержится в течение пяти-семи суток, а далее начнётся сильное потепление. После этого и "можно постепенно планировать открытие горячего сезона работы автомастерских", заключил специалист.