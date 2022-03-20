Москвичей призвали не спешить менять резину из-за прогнозируемого полярного холода
По прогнозам синоптиков, после временного потепления в столице снова наступит холодная погода, которая продержится в течение пяти-семи суток и будет сопровождаться осадками.
Москвичам пока не рекомендуется менять автомобильные шины из-за ожидаемого полярного холода с осадками на стыке марта и апреля. Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололёдными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно", — сказал он.
Тишковец отметил, что на следующей неделе в столице среднесуточная температура воздуха станет близка к плюс пяти, что является отправной цифрой для смены резины. Но спешить не стоит, добавил он. По прогнозам метеоролога, холодная погода продержится в течение пяти-семи суток, а далее начнётся сильное потепление. После этого и "можно постепенно планировать открытие горячего сезона работы автомастерских", заключил специалист.
А ранее синоптик Позднякова обрадовала новостью о наступлении метеорологической весны в Москве. Однако она уточнила, что это совсем не значит, что рост температуры будет продолжаться в течение всего марта и апреля.
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