"Краснодар" упустил победу в матче РПЛ против "Уфы"
Команда Александра Сторожука осталась на пятом месте в турнирной таблице.
Футбольный клуб "Краснодар" в выездном мачте 22-го тура РПЛ сыграл вничью с "Уфой" — 1:1.
Автором единственного забитого мяча у "быков" стал Алексей Ионов, сумевший отличиться в самом конце первого тайма. Однако во второй половине игры "Уфа" смогла спастись благодаря голу Гамида Агаларова с пенальти.
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Теперь у "Краснодара" 36 очков и промежуточное пятое место в турнирной таблице. "Уфа" же с 18 баллами продолжает занимать 15-е место.
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ФК "Краснодар"