НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 12:55

"Краснодар" упустил победу в матче РПЛ против "Уфы"

Команда Александра Сторожука осталась на пятом месте в турнирной таблице.

Футбольный клуб "Краснодар" в выездном мачте 22-го тура РПЛ сыграл вничью с "Уфой" — 1:1.

Автором единственного забитого мяча у "быков" стал Алексей Ионов, сумевший отличиться в самом конце первого тайма. Однако во второй половине игры "Уфа" смогла спастись благодаря голу Гамида Агаларова с пенальти.

За явным преимуществом: Дубль Малкома принёс "Зениту" уверенную победу над "Арсеналом" в чемпионате России

За явным преимуществом: Дубль Малкома принёс "Зениту" уверенную победу над "Арсеналом" в чемпионате России

Теперь у "Краснодара" 36 очков и промежуточное пятое место в турнирной таблице. "Уфа" же с 18 баллами продолжает занимать 15-е место.

Обложка ©

ФК "Краснодар"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1