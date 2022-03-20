Постоянный представитель РФ при ООН считает смешными попытки опровергнуть ведение военно-биологической деятельности США в Незалежной тем, что организация не подтверждает их.

После окончания "Операции Z" на Украине появятся новые неприглядные факты, схожие с ведением США военно-биологической деятельности на территории постсоветского пространства. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в эфире телеканала "Россия-1".

"На Западе <...> прекрасно понимают, что, если и когда цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывет огромное количество неприглядных фактов, которые пока ещё лежат под спудом не только военно-биологической деятельности, но и многие другие", — сказал он.

По словам постпреда, власти западных стран также понимают, что позиции киевской власти ослабляются вместе с потенциалом украинских военных, пока продолжаются боевые действия. И они хотят любыми путями сохранить эти позиции. Небензя также счёл смешными попытки опровергнуть ведение военно-биологической деятельности Америкой на Украине тем, что ООН не подтверждает их.

"Это смешно, потому что военно-биологические разработки <...> являются априори секретными. Те, кто их ведёт, никому не докладывают, в том числе ООН или кому-либо ещё", — подчеркнул он.

Небензя также указал, что Запад и Украина не должны в один голос обвинять в пропаганде Россию. Если они не согласны с "конкретными фактами", которые предоставляет Москва, о происходящем в рамках "Операции Z", то они должны предоставить опровержение.