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20 марта, 12:52

Беды Слуцкого продолжаются: ЦСКА забил шесть мячей и разгромил "Рубин" в матче РПЛ

Главным героем встречи стал новичок армейцев Юсуф Языджи, оформивший хет-трик.

Московский ЦСКА на своём поле разгромил казанский "Рубин" в матче 22-го тура РПЛ со счётом 6:1.

Уже к середине первого тайма в воротах Юрия Дюпина побывало четыре мяча. Отличись Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. Небольшую интригу в матч вернул Константин Кучаев, отыгравший один гол. Однако удаление Ломовицкого лишило "Рубин" всех надежд. Во второй половине матча лучшим был Языджи, забивший ещё два гола и оформивший хет-трик. Доигрывал матч "Рубин" вдевятером после удаления Бегича.

Футболист ЦСКА Языджи установил рекорд для легионеров в РПЛ

Футболист ЦСКА Языджи установил рекорд для легионеров в РПЛ

В активе ЦСКА теперь 42 очка и третье место в турнирной таблице РПЛ. При этом, по баллам команда Алексея Березуцкого догнала московское "Динамо". "Рубин" же с 25 очками остался на десятом месте в турнирной таблице.

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ПФК ЦСКА

Шамиль Гаджиев

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