Беды Слуцкого продолжаются: ЦСКА забил шесть мячей и разгромил "Рубин" в матче РПЛ
Главным героем встречи стал новичок армейцев Юсуф Языджи, оформивший хет-трик.
Московский ЦСКА на своём поле разгромил казанский "Рубин" в матче 22-го тура РПЛ со счётом 6:1.
Уже к середине первого тайма в воротах Юрия Дюпина побывало четыре мяча. Отличись Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. Небольшую интригу в матч вернул Константин Кучаев, отыгравший один гол. Однако удаление Ломовицкого лишило "Рубин" всех надежд. Во второй половине матча лучшим был Языджи, забивший ещё два гола и оформивший хет-трик. Доигрывал матч "Рубин" вдевятером после удаления Бегича.
В активе ЦСКА теперь 42 очка и третье место в турнирной таблице РПЛ. При этом, по баллам команда Алексея Березуцкого догнала московское "Динамо". "Рубин" же с 25 очками остался на десятом месте в турнирной таблице.
ПФК ЦСКА