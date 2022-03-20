Беды Слуцкого продолжаются: ЦСКА забил шесть мячей и разгромил "Рубин" в матче РПЛ

Уже к середине первого тайма в воротах Юрия Дюпина побывало четыре мяча. Отличись Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. Небольшую интригу в матч вернул Константин Кучаев, отыгравший один гол. Однако удаление Ломовицкого лишило "Рубин" всех надежд. Во второй половине матча лучшим был Языджи, забивший ещё два гола и оформивший хет-трик. Доигрывал матч "Рубин" вдевятером после удаления Бегича.