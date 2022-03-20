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20 марта, 12:54

На Украине запретили продажу и применение 39 лекарств из Белоруссии

Препараты, ранее ввезённые и выпущенные в обращение на территории страны, можно продавать и использовать до истечения их срока годности.

Минздрав Украины запретил продажу и применение на территории страны 39 белорусских лекарственных средств. Список запрещённых лекарств можно посмотреть на сайте ведомства.

Уточняется, что были запрещены те препараты, "производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места ведения деятельности в Республике Беларусь".

"Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено приказом Минздрава от 19.03.2022 № 503", — говорится в документе.

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Pexels

Ирина Фальке

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