На Украине запретили продажу и применение 39 лекарств из Белоруссии
Препараты, ранее ввезённые и выпущенные в обращение на территории страны, можно продавать и использовать до истечения их срока годности.
Минздрав Украины запретил продажу и применение на территории страны 39 белорусских лекарственных средств. Список запрещённых лекарств можно посмотреть на сайте ведомства.
Уточняется, что были запрещены те препараты, "производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места ведения деятельности в Республике Беларусь".
"Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено приказом Минздрава от 19.03.2022 № 503", — говорится в документе.
Препараты, ранее ввезённые и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до истечения их срока годности.
Ранее глава "Укрзализныци" заявил об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией. Александр Камышин также выразил благодарность белорусским железнодорожникам, однако не уточнил, за что именно.
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