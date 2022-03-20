TAS: Власти США обеспокоены переговорами Саудовской Аравии по продаже нефти за юани

Отношение власти США к Саудовской Аравии привело к "тревожным" переговорам по продаже нефти в Китай за юани вместо долларов. Об этом в своей статье заявила один из авторов консервативного журнала The American Spectator Андреа Видбург.

Журналистка отметила, что доллар является мировой резервной валютой, которая крепнет благодаря своему статусу. Она добавила, что этот факт "защищает огромную долговую нагрузку США".

"Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно", — написала Видбург.

По словам автора статьи, причиной для таких переговоров Эр-Рияда является недоверие к президенту США Джо Байдену из-за отсутствия поддержки от Вашингтона в ситуации в Йемене, стремления поскорее заключить сделку по иранской ядерной программе, а также поспешного вывода войск из Афганистана.

Видбург добавила, что нынешние власти США, вдохновляясь "извращённой показной добродетелью" и "самоубийственной тягой к "зелёной" энергии", относятся к Саудовской Аравии с "бесцеремонным презрением".