Эксперты предупредили о вреде VPN для качества мобильного интернета

Активация VPN на смартфонах никак не влияет на сотовую связь, но скорость и качество работы мобильного интернета могут пострадать. Об этом предупредил руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин.

По словам специалиста, всё дело в том, что VPN создаёт дополнительную "прослойку" в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в Интернет из VPN-сети. Она, как отметил эксперт, может иметь высокие задержки и низкую производительность.

При этом замруководителя проекта "Рутокен VPN" Дмитрий Тимофеевский подчеркнул, что факт установки VPN не может влиять на качество голосовых вызовов или мобильного интернета, при этом точно имеет влияние на конечную скорость онлайн-соединений.

"На качество голосовых вызовов и качество мобильного интернета от вышки к устройству факт установки VPN-клиента и подключения VPN-соединения влиять не может. Но точно влияет на конечную скорость интернета, так как на пути данных появляется дополнительный шаг. Насколько сильно это влияние, зависит от VPN-сервиса", — цитирует РИА "Новости" эксперта.