НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 12:31

Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Россию

До этого он был вынужден временно покинуть нашу страну по личным обстоятельствам.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц вернулся в Россию. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

"Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Всё хорошо, работаю", — заявил Хачатурянц.

Президент РПЛ заявил, что временно находится не в России

Президент РПЛ заявил, что временно находится не в России

Ранее стало известно, что Хачатурянц находится не в России. Позднее он подтвердил это и сообщил, что был вынужден временно покинуть нашу страну по личным обстоятельствам.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1