Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Россию
До этого он был вынужден временно покинуть нашу страну по личным обстоятельствам.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц вернулся в Россию. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".
"Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Всё хорошо, работаю", — заявил Хачатурянц.
Ранее стало известно, что Хачатурянц находится не в России. Позднее он подтвердил это и сообщил, что был вынужден временно покинуть нашу страну по личным обстоятельствам.
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ТАСС / Сергей Карпухин