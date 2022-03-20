Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Россию

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц вернулся в Россию. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

"Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Всё хорошо, работаю", — заявил Хачатурянц.