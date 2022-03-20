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20 марта, 12:32
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Власти Франции заморозили активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро

Как отметил министр экономики страны Брюно Ле Мэр, также были заблокированы средства на счетах россиян на сумму €150 млрд и недвижимость, принадлежащая примерно 30 нашим соотечественникам.

Власти Франции заморозили активы Центробанка России на 22 миллиарда евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр.

"Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 миллиарда евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллиардов евро", — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

Власти Нидерландов заморозили российские активы объёмом более 200 миллионов евро

Власти Нидерландов заморозили российские активы объёмом более 200 миллионов евро

Министр также отметил, что на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью "полмиллиарда евро", принадлежащая примерно 30 россиянам.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов США, а также пытаются ограничить доступ Москвы к накоплениям в юанях.


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ТАСС / Гердо Владимир

Наталья Исакова

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