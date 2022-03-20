Власти Франции заморозили активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро

Власти Франции заморозили активы Центробанка России на 22 миллиарда евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр.

"Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 миллиарда евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллиардов евро", — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

Министр также отметил, что на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью "полмиллиарда евро", принадлежащая примерно 30 россиянам.