Зеленский подписал указ о едином вещании на всех каналах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО Украины "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения". Об этом сообщается на сайте главы Незалежной.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", — говорится в соответствующем документе.

По мнению Зеленского, реализация такой политики является приоритетным вопросом нацбезопасности. Её обеспечение "осуществляется путём объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных или информационно-аналитических" выпусков.

Согласно документу, все передачи будут находиться на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном информационном марафоне "Единые новости UАразом".