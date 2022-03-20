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20 марта, 12:24
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Зеленский подписал указ о едином вещании на всех каналах Украины

Согласно документу, все передачи будут находиться на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном телемарафоне "Единые новости UАразом".

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО Украины "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения". Об этом сообщается на сайте главы Незалежной.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", — говорится в соответствующем документе.

По мнению Зеленского, реализация такой политики является приоритетным вопросом нацбезопасности. Её обеспечение "осуществляется путём объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных или информационно-аналитических" выпусков.

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Согласно документу, все передачи будут находиться на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном информационном марафоне "Единые новости UАразом".

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Ранее депутат Рады Илья Кива обвинил Зеленского в запугивании всех, кто готов говорить правду. По его словам, теперь даже за публикацию в "Телеграме", в которой не осуждается Россия, грозит срок до 15 лет. Также СНБО и президент запретили деятельность 11 политпартий из-за связей с РФ.

Обложка ©

Getty Images / Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Ирина Фальке

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