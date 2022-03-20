Зеленский подписал указ о едином вещании на всех каналах Украины
Согласно документу, все передачи будут находиться на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном телемарафоне "Единые новости UАразом".
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО Украины "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения". Об этом сообщается на сайте главы Незалежной.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", — говорится в соответствующем документе.
По мнению Зеленского, реализация такой политики является приоритетным вопросом нацбезопасности. Её обеспечение "осуществляется путём объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных или информационно-аналитических" выпусков.
Согласно документу, все передачи будут находиться на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном информационном марафоне "Единые новости UАразом".
Ранее депутат Рады Илья Кива обвинил Зеленского в запугивании всех, кто готов говорить правду. По его словам, теперь даже за публикацию в "Телеграме", в которой не осуждается Россия, грозит срок до 15 лет. Также СНБО и президент запретили деятельность 11 политпартий из-за связей с РФ.
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Getty Images / Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency