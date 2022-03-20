В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и погиб
Малыш получил серьёзные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, ход прокурорской проверки поставлен на контроль.
Двухлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
"По предварительным данным, 20 марта двухлетний мальчик, находясь в квартире с родителями, выпал из окна с высоты девятого этажа. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи", — уточняет надзорное ведомство в своём телеграм-канале.
По факту проверки Сергиево-Посадская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, ход проверки поставлен на контроль.
Ранее Лайф сообщал о падении школьницы с 22-го этажа жилого дома. ЧП произошло в одной из квартир многоэтажки на Загорьевской улице в Москве. По некоторым данным, восьмиклассница в состоянии лёгкого опьянения решила перелезть на соседний балкон, но не удержалась. По нашим данным, в результате падения никаких серьёзных травм девочка не получила. Известно, что школьница за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства.
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