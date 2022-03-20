В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и погиб

"По предварительным данным, 20 марта двухлетний мальчик, находясь в квартире с родителями, выпал из окна с высоты девятого этажа. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи", — уточняет надзорное ведомство в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал о падении школьницы с 22-го этажа жилого дома. ЧП произошло в одной из квартир многоэтажки на Загорьевской улице в Москве. По некоторым данным, восьмиклассница в состоянии лёгкого опьянения решила перелезть на соседний балкон, но не удержалась. По нашим данным, в результате падения никаких серьёзных травм девочка не получила. Известно, что школьница за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства.