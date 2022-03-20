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20 марта, 12:13

Число погибших при наезде автомобиля на карнавальном шествии в Бельгии выросло до шести

Ещё 27 человек получили лёгкие травмы. Полиция задержала двух местных жителей 1988 и 1990 года рождения, находившихся в автомобиле. Причины инцидента устанавливаются.

<p>Не менее четырёх человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Бельгии 20 марта 2022 года. Обложка © Getty Images / EPA / JULIEN WARNAND</p>

Не менее четырёх человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Бельгии 20 марта 2022 года. Обложка © Getty Images / EPA / JULIEN WARNAND

Число погибших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Бельгии выросло до шести человек, ещё десять находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Минздрав страны.

"По последним данным, шесть человек погибли, десять находятся в больницах в тяжёлом состоянии", — сказали в ведомстве.

Ещё 27 человек получили лёгкие травмы. Полиция задержала двух местных жителей 1988 и 1990 года рождения, находившихся в автомобиле. Причины инцидента устанавливаются, однако, по данным бельгийской прокуратуры, нет поводов говорить о теракте. Открыто дело по статье "Убийство".

Также сообщается, что власти приняли решение отменить проведение ежегодного карнавала. Место трагедии посетят премьер-министр Александр де Кро и король Бельгии Филипп.

Автомобиль протаранил толпу на карнавальном шествии в Бельгии

Автомобиль протаранил толпу на карнавальном шествии в Бельгии

Ранее Лайф рассказал, что в Техасе в ДТП по вине 13-летнего водителя погибло девять человек. Шестеро членов университетских команд по гольфу и их тренер, а также водитель и несовершеннолетний пассажир пикапа скончались.

Григорий Воронцов

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