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20 марта, 12:07
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Талибы запретили афганский национальный триколор и заменили его своим флагом

Все правительственные учреждения в стране обязаны пользоваться белым флагом организации, а её участникам запрещено появляться с государственной символикой.

Руководящее Афганистаном движение "Талибан"* запретило трёхцветный флаг страны и заменило его знаменем своей организации. Об этом говорится в указе.

Так, все правительственные учреждения в Афганистане обязаны пользоваться белым флагом движения, а его участникам запрещено появляться с триколором.

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Ранее Лайф писал, что в Афганистане запретили показ любых иностранных сериалов. Решение было принято на встрече культурной комиссии талибов и сотрудников Министерства по делам запрещения с представителями афганских вещателей.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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