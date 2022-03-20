Талибы запретили афганский национальный триколор и заменили его своим флагом
Все правительственные учреждения в стране обязаны пользоваться белым флагом организации, а её участникам запрещено появляться с государственной символикой.
Руководящее Афганистаном движение "Талибан"* запретило трёхцветный флаг страны и заменило его знаменем своей организации. Об этом говорится в указе.
Так, все правительственные учреждения в Афганистане обязаны пользоваться белым флагом движения, а его участникам запрещено появляться с триколором.
Ранее Лайф писал, что в Афганистане запретили показ любых иностранных сериалов. Решение было принято на встрече культурной комиссии талибов и сотрудников Министерства по делам запрещения с представителями афганских вещателей.
* Деятельность организации запрещена ООН.
Pixabay