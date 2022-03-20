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Опубликовано 20 марта 2022, 12:11
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Сорок росгвардейцев наградят за освобождение города Изюма от националистов

Солдаты совершили воинский подвиг во время форсирования реки Северский Донец в Харьковской области. Они получат госнаграды за проявленные в бою мужество и героизм.

Сорок военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам за участие в освобождении от националистов города Изюма на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Солдаты совершили воинский подвиг во время форсирования реки Северский Донец в период операции по освобождению города. В Росгвардии уточнили, что в течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника.

"За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам", — заявили в ведомстве.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды военным, отличившимся во время "Операции Z". Медалей, в частности, удостоены две девушки из медицинской службы, которые получили ранения во время спасения солдат и офицеров.

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Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Ирина Фальке
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