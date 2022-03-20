Сорок росгвардейцев наградят за освобождение города Изюма от националистов
Солдаты совершили воинский подвиг во время форсирования реки Северский Донец в Харьковской области. Они получат госнаграды за проявленные в бою мужество и героизм.
Сорок военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам за участие в освобождении от националистов города Изюма на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Солдаты совершили воинский подвиг во время форсирования реки Северский Донец в период операции по освобождению города. В Росгвардии уточнили, что в течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника.
"За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам", — заявили в ведомстве.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды военным, отличившимся во время "Операции Z". Медалей, в частности, удостоены две девушки из медицинской службы, которые получили ранения во время спасения солдат и офицеров.
Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр