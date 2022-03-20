Сорок росгвардейцев наградят за освобождение города Изюма от националистов

Солдаты совершили воинский подвиг во время форсирования реки Северский Донец в Харьковской области. Они получат госнаграды за проявленные в бою мужество и героизм.

Сорок военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам за участие в освобождении от националистов города Изюма на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Солдаты совершили воинский подвиг во время форсирования реки Северский Донец в период операции по освобождению города. В Росгвардии уточнили, что в течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника.

"За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам", — заявили в ведомстве.