Косачёв: В многополярной концепции мироустройства у России уже много единомышленников

Константин Косачёв — о многополярной концепции мира и участниках "Лидеров России". Видео © LIFE

Мир должен быть многополярным, и в этом вопросе наблюдается консолидация единомышленников России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в ходе финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

"Роль России будет только возрастать, она будет становиться всё более центральной, и прежде всего в том, чтобы не дать миру скатиться на позиции однополярности. И вот в многополярной концепции мироустройства у России уже сейчас много единомышленников", — отметил Косачёв.

Он выразил уверенность, что понимание такой системы будет объединять политическую волю людей, в которой центральное место всегда будут занимать участники конкурса "Лидеры России". Косачёв добавил, что у организаторов соревнования были опасения, что не все конкурсанты смогут приехать на финал из-за конфликта на Украине.

"Ситуация действительно нестандартная. <...> У нас были опасения, что не всем участникам создадут условия для того, чтобы они физически приехали в Москву и подтвердили свой высокий статус финалистов и победителей этого конкурса. Вот сейчас можно выдохнуть, потому что совершенно очевидно: приехали почти все", — сказал Косачёв, отмечая, что на финал конкурса приехало почти три четверти участников.

По его словам, это означает, что у конкурсантов "Лидеров России" не меняется отношение к нашей стране и они ощущают важность работы по определению дальнейшей судьбы государства.