ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 12:27
3678

НАТО перебрасывает в Словакию первый из трёх ЗРК Patriot из-за ситуации на Украине

Комплекс временно разместят на авиабазе в Слиаче в центральной части страны. При этом ЗРК не станет заменой устаревшему С-300, а только улучшит защиту воздушного пространства республики.

В Словакию перебрасывается первый из трёх зенитно-ракетных комплексов Patriot из стран западной части НАТО. Об этом сообщает братиславская газета Pravda со ссылкой на главу Минобороны республики Ярослава Надя.

"Система ПВО Patriot перебрасывается в Словакию", — сказал он, добавив, что в республику также прибывают подразделения НАТО, которые установят комплекс.

По словам Надя, зенитно-ракетный комплекс будет временно размещён на авиабазе в Слиаче в центральной части страны. По вопросу, куда поместить другие два комплекса, сейчас идёт консультация с экспертами. Важно, чтобы как можно большая часть территории Словакии была обеспечена защитой от ракетных угроз, отметил глава Минобороны.

"Система Patriot не является заменой старой российской системы С-300, а станет ещё одним элементом защиты воздушного пространства Словацкой Республики", — подчеркнул Надь.

"Легитимная цель": НАТО предупредили о неминуемом уничтожении их С-300 на Украине российской авиацией
"Легитимная цель": НАТО предупредили о неминуемом уничтожении их С-300 на Украине российской авиацией

Ранее Reuters сообщал, что США предложили Турции передать Украине ЗРК С-400. Американские власти по всему миру ищут зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Киев мог бы применять для отражения атак авиации и ракет. По данным издания, передать системы ПВО Украине также могла бы и Словакия.

BannerImage

Getty Images / Sean Gallup

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Словакия
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar