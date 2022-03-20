НАТО перебрасывает в Словакию первый из трёх ЗРК Patriot из-за ситуации на Украине

Комплекс временно разместят на авиабазе в Слиаче в центральной части страны. При этом ЗРК не станет заменой устаревшему С-300, а только улучшит защиту воздушного пространства республики.

В Словакию перебрасывается первый из трёх зенитно-ракетных комплексов Patriot из стран западной части НАТО. Об этом сообщает братиславская газета Pravda со ссылкой на главу Минобороны республики Ярослава Надя.

"Система ПВО Patriot перебрасывается в Словакию", — сказал он, добавив, что в республику также прибывают подразделения НАТО, которые установят комплекс.

По словам Надя, зенитно-ракетный комплекс будет временно размещён на авиабазе в Слиаче в центральной части страны. По вопросу, куда поместить другие два комплекса, сейчас идёт консультация с экспертами. Важно, чтобы как можно большая часть территории Словакии была обеспечена защитой от ракетных угроз, отметил глава Минобороны.

"Система Patriot не является заменой старой российской системы С-300, а станет ещё одним элементом защиты воздушного пространства Словацкой Республики", — подчеркнул Надь.