НАТО перебрасывает в Словакию первый из трёх ЗРК Patriot из-за ситуации на Украине
Комплекс временно разместят на авиабазе в Слиаче в центральной части страны. При этом ЗРК не станет заменой устаревшему С-300, а только улучшит защиту воздушного пространства республики.
В Словакию перебрасывается первый из трёх зенитно-ракетных комплексов Patriot из стран западной части НАТО. Об этом сообщает братиславская газета Pravda со ссылкой на главу Минобороны республики Ярослава Надя.
"Система ПВО Patriot перебрасывается в Словакию", — сказал он, добавив, что в республику также прибывают подразделения НАТО, которые установят комплекс.
По словам Надя, зенитно-ракетный комплекс будет временно размещён на авиабазе в Слиаче в центральной части страны. По вопросу, куда поместить другие два комплекса, сейчас идёт консультация с экспертами. Важно, чтобы как можно большая часть территории Словакии была обеспечена защитой от ракетных угроз, отметил глава Минобороны.
"Система Patriot не является заменой старой российской системы С-300, а станет ещё одним элементом защиты воздушного пространства Словацкой Республики", — подчеркнул Надь.
Ранее Reuters сообщал, что США предложили Турции передать Украине ЗРК С-400. Американские власти по всему миру ищут зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Киев мог бы применять для отражения атак авиации и ракет. По данным издания, передать системы ПВО Украине также могла бы и Словакия.
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