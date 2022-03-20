Залповая атака по националистам: Появилось видео боевого применения ТОС-1А "Солнцепёк" в Донбассе

Российская тяжёлая огнемётная система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, а также для вывода из строя транспорта и легкобронированной техники.

Боевое применение ТОС-1А "Солнцепёк" в Донбассе. Видео © ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

В Сети опубликовано видео боевого применения российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" в Донбассе. На кадрах видно, что производится залп в сторону противника. Удар был нанесён по позициям украинских националистов.

Российская тяжёлая огнемётная система ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, а также для вывода из строя транспорта и легкобронированной техники.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ ракетным вооружением. На представленном ведомством видео показано, как боеприпас попадает по украинской военной технике, после чего та уже не может продолжать боевые действия.