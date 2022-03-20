Кириенко: Результатом давления Запада на РФ стала невероятная сплочённость россиян

Сергей Кириенко поблагодарил участников конкурса "Лидеры России". Видео © LIFE

У некоторых западных лидеров появилась безумная идея — "отменить" Россию, но этого никогда не произойдёт. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в ходе награждения победителей трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

"Они (на Западе. — Прим. Лайфа) не понимают, что такое русская культура, не понимают, что такое Россия. Потому что результатом их давления стала невероятная сплочённость людей России, сплочённость и поддержка нашего президента и готовность граждан России доказать, что это только наше право — определять, как нам жить", — пояснил Кириенко.

Кроме того, он отметил, что трек "Международный" проводится впервые. В этом году более 10 тысяч человек из 150 стран мира подали заявки на участие.

"В первую очередь всех хочу поздравить с тем, что вы уже победители. <...> Потому что не побоялись и подали заявку на конкурс. А именно так всегда определяются лидерские качества — это способность делать выбор, способность принять решение", — сказал Кириенко участникам конкурса.

Первый заместитель руководителя АП РФ подчеркнул: то, что участники в итоге добрались до Москвы в сложных условиях, когда закрыты границы и отменились рейсы, вызывает огромное уважение. Он подчеркнул, что во время "тектонических сдвигов", которые происходят сейчас в мире, это не только вызов, но и возможности, которые можно получить в нашей стране.