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20 марта, 13:04
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Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу "Медиазона. Центральная Азия"

Такое решение не означает полного ограничения к сайту, так как частичный доступ может применяться к отдельной странице.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу "Медиазона. Центральная Азия". Об этом свидетельствуют данные из универсального сервиса ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов Интернета.

Такое решение не означает полного ограничения к сайту, так как частичный доступ может применяться к отдельной странице.

Российские геймеры пожаловались в Роскомнадзор на разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Российские геймеры пожаловались в Роскомнадзор на разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"* по требованию Генпрокуратуры. Интернет-издание было заблокировано в связи с призывами к беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Напомним, ведомство также уличило YouTube в 54 фактах блокировки российских каналов. Видеохостинг неоднократно цензурировал каналы общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, пожаловались в ведомстве.

* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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