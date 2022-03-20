Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу "Медиазона. Центральная Азия". Об этом свидетельствуют данные из универсального сервиса ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов Интернета.

Такое решение не означает полного ограничения к сайту, так как частичный доступ может применяться к отдельной странице.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"* по требованию Генпрокуратуры. Интернет-издание было заблокировано в связи с призывами к беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Напомним, ведомство также уличило YouTube в 54 фактах блокировки российских каналов. Видеохостинг неоднократно цензурировал каналы общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, пожаловались в ведомстве.