Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу "Медиазона. Центральная Азия"
Такое решение не означает полного ограничения к сайту, так как частичный доступ может применяться к отдельной странице.
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу "Медиазона. Центральная Азия". Об этом свидетельствуют данные из универсального сервиса ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов Интернета.
Такое решение не означает полного ограничения к сайту, так как частичный доступ может применяться к отдельной странице.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"* по требованию Генпрокуратуры. Интернет-издание было заблокировано в связи с призывами к беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.
Напомним, ведомство также уличило YouTube в 54 фактах блокировки российских каналов. Видеохостинг неоднократно цензурировал каналы общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, пожаловались в ведомстве.
* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
Pixabay