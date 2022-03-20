"Уральские авиалинии" отправят часть пилотов и бортпроводников в вынужденный простой

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой в связи со сложной геополитической ситуацией. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Поясним, что ранее сразу в нескольких телеграм-каналах появилась фотография приказа за подписью генерального директора авиакомпании Сергея Скуратова, в котором говорится, что "антикризисным планом" перевозчика предусмотрена отправка работников в вынужденный простой по причинам, "не зависящим от работников и работодателя". При этом в документе не уточнялось конкретное число работников, которых планируется отправить в "отпуск". Отмечалось, что оплата времени простоя будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом РФ.