"Уральские авиалинии" отправят часть пилотов и бортпроводников в вынужденный простой
Пока не известно конкретное число работников, которых планируется отправить домой. При этом известно, что оплата времени их "отпуска" будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой в связи со сложной геополитической ситуацией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.
"Приказ [гендиректора "Уральских авиалиний"], который появился в Сети, подлинный", — отметили в пресс-службе, не сообщая подробности.
Поясним, что ранее сразу в нескольких телеграм-каналах появилась фотография приказа за подписью генерального директора авиакомпании Сергея Скуратова, в котором говорится, что "антикризисным планом" перевозчика предусмотрена отправка работников в вынужденный простой по причинам, "не зависящим от работников и работодателя". При этом в документе не уточнялось конкретное число работников, которых планируется отправить в "отпуск". Отмечалось, что оплата времени простоя будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Ранее Лайф сообщал, что Минторг США ограничит обслуживание 99 самолётов Boeing, используемых перевозчиками из России. Среди них борты "Аэрофлота", AirBridgeCargo, UTair, Nordwind, Azur Air, компании "Авиастар" и один самолёт Gulfstream G650, который числится за бизнесменом Романом Абрамовичем.
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