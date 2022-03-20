Папа римский Франциск призвал членов мирового сообщества закончить конфликт на Украине

А ранее понтифик рассказал, что в Рим прибыли дети, пострадавшие в Незалежной. Он также объяснил, что мир — это гармония различий, которую можно достигнуть, если соединиться народами.

Папа римский Франциск призвал всех членов мирового сообщества приложить усилия, чтобы закончить конфликт на Украине. Такое заявление понтифик сделал во время проповеди на площади Святого Петра, трансляцию вёл портал "Ватиканские новости".

"Я призываю всех членов международного сообщества приложить реальные усилия, чтобы положить конец этой отвратительной войне", — сказал он.

Днём ранее понтифик встретился с детским хором имени Мариеле Вентре, говорится в обращении, опубликованном на сайте папы римского. Франциск отметил, что в Рим прибыли дети, пострадавшие на Украине. Теперь им пытаются помочь. По словам понтифика, важно, чтобы все народы пели вместе, это поможет обрести мир.

"Мы все разные и из этого разнообразия можем составить симфонию голосов, образовать симфонию народов. Это главное, чтобы все народы пели вместе, чтобы был мир. Послушайте внимательно: мир не сглаживает различия, нет, мир — это гармония различий", — отметил папа римский.