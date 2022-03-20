Американский телеведущий Киммел жёстко высмеял Конгресс США за позицию по Украине

Комик сделал акцент на типичной Западу реакции на просьбы президента Незалежной обеспечить введение бесполётной зоны над страной или поставить ей С-300.

Популярный комик и телеведущий Джимми Киммел жёстко высмеял Конгресс США за его двойственную позицию по Украине. Колкости в адрес американских политиков прозвучали в его авторской программе на телеканале АВС.

"Зеленский получил овации: он предпочёл бы получить истребители, но овации тоже были неплохи. Президент [Украины] сказал, что нуждается в помощи американцев, Конгресс ответил, что они только что договорились о переходе на летнее время, нам не до этого. Бесполётная зона над Украиной? Нам не до этого. Но мы готовы носить жёлто-синие значки", — шутит Киммел.

Шоумен также рассказал, что Зеленского слушали как республиканцы, так и демократы, чего ранее и представить было нельзя.