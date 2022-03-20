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20 марта, 13:32
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Американский телеведущий Киммел жёстко высмеял Конгресс США за позицию по Украине

Комик сделал акцент на типичной Западу реакции на просьбы президента Незалежной обеспечить введение бесполётной зоны над страной или поставить ей С-300.

Популярный комик и телеведущий Джимми Киммел жёстко высмеял Конгресс США за его двойственную позицию по Украине. Колкости в адрес американских политиков прозвучали в его авторской программе на телеканале АВС.

"Зеленский получил овации: он предпочёл бы получить истребители, но овации тоже были неплохи. Президент [Украины] сказал, что нуждается в помощи американцев, Конгресс ответил, что они только что договорились о переходе на летнее время, нам не до этого. Бесполётная зона над Украиной? Нам не до этого. Но мы готовы носить жёлто-синие значки", — шутит Киммел.

Шоумен также рассказал, что Зеленского слушали как республиканцы, так и демократы, чего ранее и представить было нельзя.

Не аплодировавшая Зеленскому конгрессвумен призвала перестать помогать Киеву

Не аплодировавшая Зеленскому конгрессвумен призвала перестать помогать Киеву

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров отметил, что Запад создаёт лишь иллюзию поддержки Зеленского. При этом там напрочь забыли о наиболее важном пункте переговоров — минимизации жертв среди мирного населения, подчеркнул политик.

Напомним, 16 марта украинский президент Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов. В своём обращении Зеленский призвал иностранных партнёров обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву комплексы С-300 и другие системы ПВО. Он напомнил, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".

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Getty Images / Alison Buck

Ирина Фальке

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