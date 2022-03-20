СЦКК: Украинские силовики за три минуты обстреляли Донецк и Железную Балку

В частности, военнослужащие ВСУ выпустили семь мин калибром 120 мм и три гранаты из РПГ. Информация о пострадавших в результате инцидента не приводится.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за три минуты обстреляли Донецк и населённый пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом в своём телеграм-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: город Донецк — выпущено семь мин калибром 120 мм, населённый пункт Железная Балка — выпущено три гранаты из РПГ", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в результате инцидента не приводится.