СЦКК: Украинские силовики за три минуты обстреляли Донецк и Железную Балку
В частности, военнослужащие ВСУ выпустили семь мин калибром 120 мм и три гранаты из РПГ. Информация о пострадавших в результате инцидента не приводится.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за три минуты обстреляли Донецк и населённый пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом в своём телеграм-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: город Донецк — выпущено семь мин калибром 120 мм, населённый пункт Железная Балка — выпущено три гранаты из РПГ", — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших в результате инцидента не приводится.
Ранее Лайф рассказывал, что шахта с рабочими в Донецке оказалась обесточена после удара ВСУ. Никто из горняков не получил ранений, на предприятие был вызван отряд горноспасателей. Также из-за удара пострадала линия электропередачи, а некоторые горожане остались без воды.
ТАСС / Спринчак Валентин