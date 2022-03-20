Глава Минэкономики ФРГ договорился с Катаром о сотрудничестве в сфере энергетики
В ходе встречи стороны условились о долгосрочном энергетическом партнёрстве. Следующим шагом будет заключение соглашений о поставках СПГ между компаниями.
Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Германию. Об этом сообщает агентство Welt со ссылкой на министра.
В ходе переговоров стороны достигли договорённости о "долгосрочном энергетическом партнёрстве". Следующим шагом будет заключение соглашений о поставках СПГ между компаниями.
"Помимо Хабека на Ближний Восток в выходные отправились представители компаний RWE, E.ОN и Uniper", — уточняли авторы статьи.
Перед визитом в Катар Роберт Хабек предупредил о риске нехватки газа в Германии следующей зимой. Он также отметил, что в случае, если на каком-то этапе поставок произойдёт сбой, дефицит затронет и другие объекты помимо домов и промышленности.
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