Глава Минэкономики ФРГ договорился с Катаром о сотрудничестве в сфере энергетики

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Германию. Об этом сообщает агентство Welt со ссылкой на министра.

В ходе переговоров стороны достигли договорённости о "долгосрочном энергетическом партнёрстве". Следующим шагом будет заключение соглашений о поставках СПГ между компаниями.

"Помимо Хабека на Ближний Восток в выходные отправились представители компаний RWE, E.ОN и Uniper", — уточняли авторы статьи.