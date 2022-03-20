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20 марта, 13:36
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Глава Минэкономики ФРГ договорился с Катаром о сотрудничестве в сфере энергетики

В ходе встречи стороны условились о долгосрочном энергетическом партнёрстве. Следующим шагом будет заключение соглашений о поставках СПГ между компаниями.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Германию. Об этом сообщает агентство Welt со ссылкой на министра.

В ходе переговоров стороны достигли договорённости о "долгосрочном энергетическом партнёрстве". Следующим шагом будет заключение соглашений о поставках СПГ между компаниями.

"Помимо Хабека на Ближний Восток в выходные отправились представители компаний RWE, E.ОN и Uniper", — уточняли авторы статьи.

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Перед визитом в Катар Роберт Хабек предупредил о риске нехватки газа в Германии следующей зимой. Он также отметил, что в случае, если на каком-то этапе поставок произойдёт сбой, дефицит затронет и другие объекты помимо домов и промышленности.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

Комментарий

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cмол смоловвчера в 18:04

О каком долгосрочном партнёрстве глаголит немец,ась?А япония.которая получает у катара хаз,кинул катар?Всё это сказки,рано или поздно закончится!Это дорого,очень дорого туда европе и дорога

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